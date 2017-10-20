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В Сочи состоится экстремальная «Гонка Гладиаторов» Забег с препятствиями пройдет на высоте 650 метров над уровнем моря

Автор фото: http://kubantv.ru

Экстремалы и любители активного отдыха соберутся в Сочи в День народного единства для того, чтобы принять участие в приключенческой «Гонке Гладиаторов».

Трасса, которую предстоит преодолеть любителям экстрима 4 ноября, расположена на территории комплекса трамплинов «Русские горки» в поселке Эсто-Садок.

- По регламенту соревнований, командам участников предстоит преодолеть дистанции от 7 до 21 километра, оборудованные препятствиями разной сложности. Бегунам-гладиаторам на пути встретятся трамплины, подземные тоннели, рвы и возвышенности, препятствия из колючей проволоки и скалодромы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Трассы гонки будут пролегать на высоте 650 метров над уровнем моря. Одно из препятствий для участников гонки — «Вертикальный гладиатор», 125 метров подъема. Принять участие в забеге может любой желающий старше 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия gonkagladiatorov.ru.

Ожидается, что в этом году на старт выйдут более 700 человек.