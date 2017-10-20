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Тигран Кеосаян и Маргарита Симонян посадили оливу на курорте «Имеретинский» Известная журналистка Маргарита Симонян и кинорежиссер Тигран Кеосаян подарили курорту «Имеретинский» оливковое дерево













Маргарита Симонян и Тигран Кеосаян высадили в Сочи, на территории курортного района «Имеретинский» оливковое дерево, специально приобретенное ими в качестве подарка для курорта. Олива, срок жизни которой может достигать 2000 лет, теперь украшает площадку перед зданием, в котором планируется открыть филиал историко-археологического музея «Фанагория».

Генеральный директор компании «Имеретинский сервис» Дмитрий Матус вручил Маргарите Симонян и Тиграну Кеосаяну сертификат на высаженное дерево и провел экскурсию для первых почетных гостей по территории будущей экспозиции.

Помещение музея площадью 200 кв. метров отремонтировано и оформлено сервисными службами курорта «Имеретинский» и уже готово принимать первые экспонаты, которыми станут около 200 артефактов античной культуры, найденных при раскопках городища и некрополя Фанагория на территории Таманского полуострова. Археологические раскопки ведутся с 2014 года при поддержке благотворительного фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».

Маргарита Симонян, тележурналист, глава ТВ-канала Russia Today:

- Очень хорошо, что территория бывшей олимпийской деревни продолжает развиваться, и что здесь появится музей. Когда он откроется, я с удовольствием приведу сюда детей.

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