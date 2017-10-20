В овраге в Сочи нашли тело мужчины
Сегодня утром, на 4-ом километре трассы Лазаревское – Марьино, в овраге рядом с автомобилем ВАЗ-2110 был найден труп мужчины. Причина его смерти пока не установлена.
Спасатели прибыли в указанное место и с помощью альпинистского снаряжения достали тело 58-летнего погибшего из обрыва, после чего вынесли его на дорогу и отдали правоохранительным органам, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Была ли это авария, убийство или самоубийство, предстоит ещё выяснить. Пока о трагедии больше ничего не известно. Редакция «Сочи Экспресс» будет продолжать следить за ходом следствия.
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