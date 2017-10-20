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Солнце сменится дождем. Какой будет погода на выходных в Сочи Столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла

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Как обещают синоптики в ближайшие сутки в Сочи установится комфортная солнечная погода. Днем в субботу температура воздуха прогреется до 22 градов тепла. Ночью столбик термометра покажет 7-12 градусов.

К слову, вода в море не опустится ниже +21 градуса. Поэтому не упустите возможности еще раз окунуться в лазурные воды Черного моря.

А вот в воскресение солнышко спрячется за тучки. Возможен небольшой дождь, в некоторых населенных пунктах даже с грозой. Температура воздуха ночью достигнет отметки в +8…+13 градусов. Днем ожидается от +15 до +18.