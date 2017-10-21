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Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 21 и 22 октября В этот уикенд нас с вами ждет церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов и праздничный салют











Фестиваль молодежи и студентов в Сочи на финишной прямой. Завтра, 21 октября, в ЛД «Большой» состоится церемония закрытия, а в воскресенье вечером небо над Имеретинской долиной озарится 4000 яркими залпами пиротехнического шоу. В основу салюта легли новые разработки специалистов НИИ прикладной химии. Фейерверк, который продлится не менее 3,5 минут, запустят под специально написанную к фестивалю музыку с частотой более 10 выстрелов в секунду.

Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации крупнейшего молодежного события года 5 тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств.

«Деревья умирают стоя» и «Поминальная молитва»

В Сочи начинаются гастроли Московского областного театра драмы и комедии. 21 октября в Зимнем театре состоится спектакль «Деревья умирают стоя». Автор пьесы − испанский драматург и поэт Алехандро Касона. На следующий день сочинцы и гости курорта благодаря спектаклю «Поминальная молитва» смогут узнать, как сохранить человеческое достоинство, когда рушится привычный мир. Главному герою пьесы Григорию Горину предстоит вновь обрести смысл жизни, отыскать в себе силы увидеть голубое небо и зеленые деревья, услышать, как поют птицы и скрипит снег под ногами, примириться с собой, родными и Богом.

Не забыли актеры Московского областного театра драмы и комедии и про маленьких зрителей. 21 октября в Зимнем театре они увидят музыкальный спектакль для детей и взрослых «Незнайка из Цветочного города» по сказке Николая Носова, а 22 октября спектакль «Вождь краснокожих» по мотивам знаменитого рассказа американского писателя О. Генри.

«Ритмы осени-2017» и Турнир по футболу «Навстречу чемпионату мира 2018 года»

В эти выходные Сочи вновь подтвердит свой статус спортивной столицы. 21 октября в Олимпийском парке завершится первый межконтинентальный студенческий турнир по футболу «Навстречу чемпионату мира 2018 года». 22 октября в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» пройдет Открытый кубок города Сочи по танцевальному спорту «Ритмы осени-2017». В краевом турнире примут участие пары из Сочи и других городов Краснодарского края. Возраст участников – от 7 до 15 лет. Соревноваться танцевальные дуэты будут в двух категориях: массовый спорт и спорт высших достижений.

В Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» также с 20 по 22 октября пройдет Всероссийский учебно-аттестационный семинар под руководством президента Федерации айкидо России Николая Егорова и вице-президента Федерации айкидо России Натальи Рудневой. В семинаре примут участие около 200 спортсменов из Москвы, Московской области, Волгограда, Ростова-на-Дону, Армавира и Сочи. Возраст участников - от 6 до 50 лет.

Кроме этого, спортивные мероприятия пройдут и в поселке Лазаревское. В УСК «Лазаревский» впервые в Сочи с 18 по 22 октября 2017 года пройдет Первенство и Чемпионат Краснодарского края по кикбоксингу в разделах: фулл контакт с лоу киком, лайт контакт, сольные композиции

В Сочинском Художественном музее продолжают свою работу выставки экспозиций династии Лещенко «Батик», «Лицом к лицу» и «Ангелы Мира». С 22 октября по 11 ноября здесь также можно будет ознакомиться с фотографиями и гравюрами из коллекций Афонских фотоархивов и Пинакотеки, рассказывающими историю отношений Святой горы с Россией и православным миром.