В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

Сочи принудительно покинули гости из Китая Граждане Поднебесной прибыли на курорт из Абхазии

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Сочинские пограничники выдворили за пределы России двух граждан Китайской Народной Республики, которые прибыли в нашу страну из Абхазии. Гости из Поднебесной были задержаны на мобильном посту пограничного контроля в окрестностях приграничного поселка Нижняя Шиловка.

Оба задержанных, как выяснили пограничники, жили на территории Абхазии. Один из них почти четыре года находится в Гагре и даже наладил там бизнес по выращиванию сельхозпродукции. Второй прибыл к земляку погостить.

Фермер китайского происхождения периодически приезжал в Россию, чтобы сбывать свой товар на ближайшем приграничном рынке, но в последний раз своевременно продать овощи ему не удалось. Приятель предпринимателя из местных жителей предложил отвезти на автомобиле скоропортящийся груз к родственникам, проживающим в приграничном поселке. Недалеко от населенного пункта их и задержал пограничный наряд.

Уроженцев Китая привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1.1. ст. 18.2. КоАП РФ и доставили в суд, который вынес постановление об их выдворении из России, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.