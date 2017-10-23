Затопление улиц, снегопад в горах - это ещё не все сюрпризы на сегодня

В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

Плановые отключения электроэнергии в Сочи 23 октября Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

23 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Амбровая (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52