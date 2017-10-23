В Сочи не прекращаются продажи квартир в домах «под снос» На курорте готовится иск на снос еще одной самоволки

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти Сочи в очередной раз призывают горожан быть предельно внимательными при покупке квартиры в Сочи. На курорте готовится иск на снос еще одной самоволки, расположенной на в р-н Энергетик-Изумруд Адлера.

- По данному адресу выдано разрешение на строительство одноэтажного дома площадью застройки – 500 кв.м, общей площадью – 461 кв.м., -уточняют в муниципалитете. - Но проверка показала, что выполнены работы по возведению подземного этажа (площадь застройки 839 кв.м). Также возведены конструкции первого этажа, площадью застройки 502 кв.м. При этом строительство ведется без отступов с северной, южной и западной сторон участка, превышен максимальный коэффициент застройки.

В настоящее время администрацией города Сочи готовится исковое заявление в суд о сносе самовольной постройки. А, между тем, в Интернете активно ведутся продажи квартир в данном доме.