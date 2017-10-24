Граждане Поднебесной прибыли на курорт из Абхазии

Кто в Сочи сегодня останется без света В связи с планово-предупредительным ремонтом возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах

Автор фото: https://1tulatv.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

24 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.20-й Горнострелковой дивизии (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52