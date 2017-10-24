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Сочинские водители автобусов устроят гонки на трассе «Формулы-1» Для гостей и жителей Олимпийской столицы вход на мероприятие бесплатный

Автор фото: пресс-служба Сочи Автодроме

На трасса, где запредельные скорости и визг тормозов гоночных болидов уже стали привычным делом, 27 октября состоятся зрелищные гонки на рейсовых автобусах. Водители общественного транспорта на Сочи Автодроме смогут продемонстрировать свое мастерство и побороться за звание «Водитель года 2017». Конкурс, в котором примут участие 70 участников из 19 муниципальных образований Краснодарского края, приурочен ко Дню работников автомобильного транспорта.

- Кроме тестов на знание правил дорожного движения кубанским водителям предстоит выполнить ряд непростых заданий, позволяющих оценить практические навыки управления автобусами малого, среднего и большого классов, - сообщает пресс-служба Сочи Автодроме.

Увидеть гонки и развлекательную программу с Главной трибуны автоспортивного комплекса гости и жители Сочи смогут бесплатно.



