У побережья Сочи замечены стратегические беспилотники США В этом году российские истребители выполнили более 100 полетов на сопровождение американских разведчиков

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Американские разведывательные самолеты и беспилотники регулярно совершают полеты у южных границ России. Основные их маршруты пролегают вдоль Черноморского побережья от западной части Крымского полуострова вплоть до Сочи.

- Очевидно, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Крымского моста, - сообщил сегодня ТАСС командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Регулярные полеты, по словам командующего, в основном выполняют полеты американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon. Для определения их типа и сопровождения по маршруту полета в воздух поднимаются российские истребители.

В этом году российские самолеты выполнили более 100 полетов на сопровождение американских разведчиков, при этом в более 70% случаев речь шла о беспилотниках.