Иностранцы в Сочи признались в любви Ольге Бузовой (ВИДЕО) Студенты со всего мира устроили флешмоб в поддержку Ольги Бузовой

Автор фото: http://www.starhit.ru

Накануне в Сочи в честь обладательницы самого популярного instagram в России устроили целый флешмоб. Задействованы в нём оказались не только наши соотечественники, но и туристы, приехавшие на курорт с разных частей света на фестиваль Молодёжи.

Не секрет, что популярность Ольги Бузовой растёт с последнее время. В том же instagram, например, на неё подписаны почти 11 миллионов пользователей. Вокруг её личности ходит всё больше и больше слухов, к её персоне приковано пристальное внимание. Одни не понимают такого ажиотажа и считают, её абсолютной бездарностью, другие восхищаются её упорством и трудоспособностью. Вот и авторы ролика не прошли мимо феномена Бузовой и решили поддержать её таким образом.

Начинающая певица, в свою очередь, ответила всем своим поклонникам так: «Спасибо Вам за вашу любовь #МоиЛюдиВсегдаРядом флешмоб, посвящённый мне на фестивале Молодёжи в Сочи#моилюдивсегдасомной#моилюдивездесомной# Я вас тоже любою #ялюблюОльгуБузову