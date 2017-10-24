С начала года на дорогах Сочи в 47 ДТП пострадали 55 детей Три ребенка погибли

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С начала текущего года на курорте произошло 47 ДТП с участием детей, в которых 3 ребенка погибли, 55 получили различные травмы. Для того, чтобы трагических ситуаций на дороге становилось меньше сотрудники Госавтоинспекции провели во всех сочинских школах профилактические мероприятия «Неделя безопасности».

Полицейские напомнили взрослым, что дети должны ездить в автомобиле в специальном кресле или надевать ремни безопасности. Говорили также о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, сообщает пресс-служба УВД курорта.