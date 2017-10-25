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Центральные улицы и два поселка Сочи сегодня проведут день без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://nowcrimea.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

25 октября до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Гагарина дома №№ 20, 23, 25, 29а,40, 44, 48, 50,52; ул.Красноармейская дома №№ 13, 15, 39, 39а, 41а;

25 октября с 10.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Чайковского дома №№ 6,9,31,33, ул.Пирогова дома №№20,34/2, переулок Гуковский № 10.

25 октября с 08.00 до 18:00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Волковка ул.Космическая, чайная фабрика; в поселке Хобза переулок Магнитогорский, С/Т «Ветеран»

25 октября с 07.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ЖК «Александрийский Маяк»

25 октября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Каменка СНТ «Дорожник», СНТ «Лайнер», СНТ «Автомобилист», Каменка-2, с.Красная Воля

25 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Луговая (частично), ул.Тюльпанов (частично), ул.Станиславского, ГИБДД

25 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Шоссейная (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52