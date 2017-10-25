В Сочи увеличили транспортный налог и отменили льготы по налогу на имущество Увеличение ставок, прежде всего, коснется мотоциклов, мотороллеров, катеров и моторных лодок

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Кубанские законодатели сегодня приняли рад поправок в краевые законы, касающиеся налогов на имущество, на прибыль организаций, а также транспортного налога.

В целях повышения доходов краевого бюджета было предложено увеличить ставки транспортного налога по отдельным категориям транспортных средств. Согласно предложениям краевого минфина увеличение ставок должно коснуться мотоциклов и мотороллеров (с мощностью двигателя свыше 50 и до 100 л.с.), катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств (свыше 100 л.с.), яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, самолетов, вертолетов и других транспортных средств вспомогательного назначения.

Депутаты считают, что малоимущие слои населения от введения новых ставок транспортного налога не пострадают, так транспортные средства с такой мощностью являются уже предметом роскоши.

Увеличение налоговой ставки с 10 до 15 рублей также коснется самоходных транспортных средств, машин и механизмов. Под эти категории частично попадают тракторы, сельскохозяйственная и строительная техника. Однако министр финансов края Сергей Максименко заверил, что даже после повышения Краснодарский край останется в списке регионов с низкой ставкой.

- Кроме этого, депутаты приняли решение исключить со следующего года действие неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок) по налогу на имущество организаций в отношении кредитных организаций, предоставляющих кредиты определенного вида (указанной преференцией с 2009 года они ни разу не воспользовались), органов власти края, муниципалитетов и учреждений, находящихся в их ведении, религиозных учреждений, жилищных и жилищно-строительных кооперативов в части определенного имущества (они либо не заявляли о своих льготах, либо предоставленные льготы были незначительны), - сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края.

Аналогичная отмена налоговых льгот произошла и по налогу на прибыль организаций, занятых в отдельных секторах экономики, в частности, добывающих и транспортирующих нефть, производящих нефтепродукты.