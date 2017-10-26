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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 26 октября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://ukrgorod.com

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

26 октября с 05.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Тепличная (частично), ул.Буковая (частично), ул.Дубовая (частично), С/Т «Грушевый сад», переулок Ветеринарный (частично), С/Т «Заполярник», С/Т «Автомобилист» по ул. Пятигорской, ул.Шаумяна №№1-7, ул.Транспортная 10 ООО «Строймонтаж-14».

26 октября с 06.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Раздольное ул.Буковая, ул.Тепличная (частично), ул.Шаумяна, ул. Пятигорская (частично).

26 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Чайковского №№ 9, 31, 33, ул.Пирогова №№ 20, 34/2, переулок Гуковский № 10

26 октября, 27 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): впоселке Хлебороб ул.Центральная, ул.Шаумяна, С/О «Дружба»

26 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нор-Луйс ул.Кленовая, ул.Гая

26 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Верхнехостинский чайсовхоз.

26 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Бестужевка ул.Пензенская, ул.Пастушечья, ул.Тихая, ул.Дубравная, С/Т « Вега»

26 октября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Головинка ул.Центральная, ул.Симферопольская

26 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Краевско-Греческая (частично)

С 21.00 26 октября до 06.00 27 октября (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Тимирязева Н/СТ ЮВК , ул.Тимирязева частично квартал застройки «Прохлада», базы на ул.Тимирязева

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52