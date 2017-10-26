На Сочи надвигается циклон

Сильный дождь обрушится на курорт
На Сочи надвигается циклон
Автор фото: http://www.simoron.su

"Грязный" дождь уже прошёл в Сочи сегодня ночью. Но на этом погодные сюрпризы не заканчиваются. Через 2 часа, по прогнозам синоптиков, должен начаться проливной дождь, который не закончится и ночью. А завершится всё грозой. 

В связи с этим спасатели города обращаются ко всем гостям и жителям Олимпийской столицы с просьбой не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. А также постараться не находиться вблизи водоёмов и гор, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. В случае возникновения ЧС звонить с мобильного по номеру "010". 

 

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