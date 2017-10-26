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В Сочи заметили плавающую в море «Ниву» (ФОТО) Отечественный автомобиль покачивался на волнах возле скалистого берега в Лазаревском районе









Спустившийся к морю прошлым утром местный житель Лазаревского района стал свидетелем весьма необычной картины. У скалистого берега на волнах покачивался автомобиль марки «Нива», прикрепленный тросом к бетонному волнорезу.

Как позже стало известно, водитель отечественного транспортного средства, ехавший ночью вдоль береговой линии, в районе развилки «Лазарево – Победа» перепутал поворот и оказался в море. Сидевший за рулем владелец авто не пострадал.