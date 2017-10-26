В Сочи напали на мужчину и отобрали у него всё имущество среди бела дня Помимо этого случая грабежа за последние два дня в Сочи произошла ещё и кража

Автор фото: Чернівецький Промінь

Сегодня в Хостинском районе произошёл грабёж. На 29-летнего сочинца напали двое неизвестных и, применяя физическую силу, отобрали у мужчины деньги, телефон, документы и ключи от машины. Вчера у 40-летней местной жительницы прямо в автобусе вытащили мобильный телефон марки "Самсунг". Всех троих злоумышленников удалось задержать.

Телефон у женщины украл 37-летний сочинец. Его удалось вычислить по камере видеонаблюдения, установленной в транспорте. На записи отчётливо было видно, как он достаёт мобильник из заднего кармана брюк заявительницы, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи. Задержать вора удалось прямо у него дома. Похищенный телефон возвращён хозяйке.

Двое других грабителей были задержаны благодаря составленной ориентировке. Первого удалась перехватить на одной из улиц города. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Второго задержали по месту жительства.

В отношении всех мужчин возбудили уголовные дела.