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Кто в Сочи сегодня останется без света Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

С 21.00 26 октября до 06.00 27 октября (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Тимирязева Н/СТ ЮВК , ул.Тимирязева частично кварталзастройки «Прохлада», базы на ул.Тимирязева

27 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): впоселке Хлебороб ул.Центральная, ул.Шаумяна, С/О «Дружба»

27 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Красная Воля, с.Илларионовка.

27 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Глазунова (частично), Сухумское шоссе (частично)

27 октября с 09.00 до 16.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Вишнёвая (частично),ул.Транспортная (частично), СНТ «Ягодка», СНТ «Лесное», СНТ «Фронтовик», СНТ «Оазис»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52