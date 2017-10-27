В больнице Сочи скончался водитель, пострадавший в жестком ДТП Усилия медиков спасти молодого человека оказались тщетными

Врачи сочинской больницы несколько дней боролись за жизнь 20-летнего сочинца, попавшего в страшное ДТП в районе аэропорта.

Автомобиль молодого человека на высокой скорости врезался в столб. От удара иномарку разорвало на две части, которые были разбросаны друг от друга на очень большом расстоянии.

По словам родных Давида, все это время парень находился в коме. Несмотря на усилия медиков, водитель авто вчера скончался от полученных травм.