В Сочи бушует непогода. Экстренные службы устраняют последствия стихии (ФОТО) Синоптики прогнозируют дожди минимум до конца недели













Затопленные улицы, поваленные деревья, сошедшие сели. Минувшей ночью в Сочи бушевала непогода. Сильный дождь продолжился утром, что привело к локальным подтоплениям улиц курорта. В частности, затопленными оказались улица Донская и Костромская, микрорайон Фабрициуса, Дублер Курортного проспекта. В селе Молдовка подтоплены придомовые территории и подвальные помещения двух домовладений. Еще в один из частных домов вода зашла на уровень 5 см.

В районе поселка Пслух на Сулимовский ручей сошли небольшие сели. Опасная ситуация сложилась в русле реки Псоу. Уровень воды поднялся до критических отметок.

Сильный ветер повалил несколько деревьев, одно из которых повредило линию электропередач. Кроме этого, в 7.20 утра в Южный региональный поисково-спасательный отряд отряд позвонил очевидец и сообщил, что на улице Инжирной (Центральный район) на проезжую часть упало дерево, из-за чего проезд автомобилей затруднен.

- Прибыв на место, спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи бензопил распилили и убрали упавшее дерево, освободив тем самым дорогу для свободного движения транспорта, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

По прогнозу синоптиков, осадки будут идти на курорте вплоть до четверга. Поэтому спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от походов в горы в этот период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.