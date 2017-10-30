Отечественный автомобиль покачивался на волнах возле скалистого берега в Лазаревском районе

Плановые отключения света 30 октября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

30 октября с 07.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ТСЖ «Александрийский маяк»

30 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пластунская (частично), переулок Вишневый №№3а,3б

30 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Глазунова (частично), Сухумское шоссе (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52