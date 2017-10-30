Сирийский вопрос будет решаться в Сочи Для решения этого вопроса на курорте соберётся более тысячи человек

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Возможно, что уже в ближайшее время в Сочи съедутся представители сирийских правительственных и проправительственных сил, оппозиционные и этнические группировки, а также представители духовенства. Все они встретятся на курорте с одной целью: обсудить вопросы урегулирования политической ситуации в Сирии.

Инициатором подобных встреч стал Владимир Владимирович Путин. Он выдвинул идею о создании конгресса народов в Сирии. В ходе его планируется подготовить новую конституцию страны. Конгресс планируют провести в Сочи в середине ноября. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о сроках говорить пока рано, но инициатива сейчас обсуждается активно, передают РИА новости.