В Сочи объявлено экстренное предупреждение Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

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В течение трёх часов и до конца завтрашнего дня в Сочи будет подниматься уровень воды в реках, местами даже превысит неблагоприятную отметку. Помимо этого на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы которого могут достигать до 20 м/с – 25 м/с. Возможен и сход селей.

В связи со сложившимися на курорте погодными условиями, спасатели обращаются ко всем гостям и жителям города с просьбой, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Не приближаться к водоёмам и не подниматься в горы. А в случае ЧС звонить с мобильного по номеру «010».

Все экстренные и коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.