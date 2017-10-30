В Сочи водитель, врезавшийся в свадебный кортеж, пытаясь уйти от ДПС, отделался штрафом Суд снисходительно отнесся ко всем действиям виновника аварии

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Водитель, который, уходя от погони ДПС, выехал на встречную полосу и врезался в один из автомобилей свадебного кортежа был оштрафован на три тысячи рублей. В отношении нарушителя составили административные материалы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и о выезде на встречную полосу.

- После аварии водитель, оказавший сопротивление, был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали подробности в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В соответствии с решением суда, который состоялся 30 октября, водителю назначен штраф в размере 1500 рублей за выезд на встречную полосу и еще 1500 рублей за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Напомним, водитель ВАЗ 2107, пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, выехал на встречную полосу, где, задев по касательной две машины, осуществил лобовое столкновение с отечественной «Приорой».