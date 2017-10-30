В Сочи объявлен режим повышенной готовности Уровень воды в Псоу поднялся до неблагоприятной отметки

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В Сочи объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Более 1 тыс. 250 человек круглосуточно проводят мониторинг микрорайонов и поселков города-курорта, в том числе и горных рек. В режим повышенной готовности переведены более 200 единиц техники и почти 50 плавсредств. Все службы находятся на круглосуточном дежурстве.

- Река Псоу поднялась до неблагоприятных явлений. Деревца попадали, уровень воды в реках приподнялся, - констатировал руководитель управления ГО и защиты населения администрации Сочи Владимир Кондратенко. - На больших горных реках Сочи установлены 48 датчиков, которые дают информацию об уровне воды. На реках выставлены дополнительные посты.

Сильные дожди, локальные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с прогнозируются в Сочи до конца суток 31 октября. В связи с этим, спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от выходов в горы и отдыха у водоемов.

В случае необходимости звонить с мобильных телефонов по номеру 101 или 112.