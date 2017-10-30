В горах Сочи во время метели потерялась группа туристов Поисковые работы осложняет низкая видимость из-за опустившегося тумана и снега

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Спасатели ищут группу туристов, заблудившихся в районе горы Ачишхо.

- 30 октября в 13.47 в Южный поисково-спасательный отряд от оперативного дежурного ЦУКС по Сочи поступила информация, что в районе горы Ачишхо заблудилась группа туристов, - пояснили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Девушка – одна из участников похода, выйдя на связь, сообщила, что погода сильно испортилась, началась метель.

Добравшись на квадроцикле до Хмелевских озер, спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России начали подъем к предполагаемому месту нахождения заблудившихся туристов. Поисковые работы осложняет низкая видимость из-за опустившегося тумана и снега.

Дополнительно привлечена вторая группа спасателей ЮРПСО МЧС России, в составе которой один кинологический расчет, а также дежурная смена Краснополянского подразделения «Кубань-СПАС». Всего в поисках задействовано 17 спасателей.