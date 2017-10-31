Отечественный автомобиль покачивался на волнах возле скалистого берега в Лазаревском районе

Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

31 октября с 09.00 до 16.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): дома по ул. Вишнёвая(частично) , СНТ «Ягодка», СНТ «Лесное», СНТ «Фронтовик», ул.Транспортная (частично), СТ «Русская поляна», СНТ «Оазис»

31 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Ландышевая №№ 12-184, СТ «Заря-2», ООО «Аветта М плюс», СТ «Восход»,СТ «Бриз», СНТ «Железнодорожник»; ул. Калужская (частично), ул.Виноградная 189,190

31 октября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нор-Луйс ул.Кленовая, ул.Гая

31 октября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Барановка переулок Армянский, ул.Изобильная, Батумское Шоссе, ул.Золотая, ул.Братьев Аракелян, в селе Варваровка ул.Липовая, переулок Тепличный, ул.Черничная; в поселке Дагомыс Батумское шоссе

31 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Мичурина, ул.Пашковская; ул.50 лет СССР (частично), ул.Красных Партизан (частично), ул.Ялтинская (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52