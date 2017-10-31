В Сочи нашли заблудившихся во время метели туристов Спасательная операция в горах завершена

Автор фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Спасательная операция потерявшихся в районе горы Ачишхо туристов завершена. Все шесть членов группы, в составе которой было 4 девушки и 2 парня, самостоятельно вышли из леса. По информации пресс-службы ЮРПСО МЧС России, самочувствие путешественников удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.

- Вдалеке я увидел светящиеся фонарики, подозвал ребят, расспросил, оказалось, что это та самая группа, которую ищут наши спасатели в районе горы Ачишхо, - рассказывает начальник отдела подготовки спасателей ЦПС ЮРПСО МЧС России Сергей Колпащиков, обнаруживший молодых людей. - Туристы отправили своему товарищу сообщение о том, что погода испортилась, пошел снег и им требуется помощь МЧС, но не были уверены, что оно доставлено адресату, поэтому и решили спускаться самостоятельно. С водопадов «Два брата» они перешли реку Ачипсе и через Медвежьи ворота вышли на приют Ачишхо. Пойти по привычной для этого маршрута тропе туристы не смогли, так как из-за выпавшего снега, они ее не увидели. Усадив всех в машину, я отвез ребят до центра поселка Красная Поляна.

Напомним, информация, что в районе горы Ачишхо заблудилась группа туристов поступила в Южный поисково-спасательный отряд 30 октября в 13.47. На поиски молодых людей отправились две группы спасателей, в составе одной из которых был кинологический расчет.