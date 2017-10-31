Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Житель Подмосковья устроил пьяный дебош в аэропорту Сочи Мужчина был задержан нарядом патрульно-постовой службы транспортной полиции

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47-летний житель Московской области устроил дебош на борту самолета, который готовился к вылету по маршруту «Сочи -Москва».

- К воздушному судну незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции. Пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, а затем направлен на медицинское освидетельствование, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. За хулиганские действия он привлечен к административной ответственности в соответствии со статьями 20.1 и 20.21 КоАП РФ.