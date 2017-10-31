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В ноябре сочинцы получат квитанции за свет с новыми лицевыми счетами Компания ПАО «ТНС энерго Кубань» также уведомляет население об изменении реквизитов

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В ноябре абоненты ПАО «ТНС энерго Кубань» получат квитанции нового формата с измененными лицевыми счетами. Нововведения связаны с переходом на новый программный комплекс, который позволит улучшить качество предоставляемых услуг, при этом клиенту компании не потребуется перезаключать договор энергоснабжения.

- Узнать новый номер лицевого счета можно с помощью специально разработанного сервиса на сайте компании kuban.tns-e.ru в разделе «Частным клиентам», обратившись на производственный участок либо по телефону единого контактного центра 8 (861) 298 01 70, - уточняют в пресс-службе компании. - Стоит отметить, что платежи принимаются по старому номеру лицевого счета до конца 2017 года, после установленной даты будут применяться новые лицевые счета. Что касается формата обновленной квитанции, то она стала более понятной и удобной для плательщика, вся информация в ней оптимизирована.

Компания также уведомляет население об изменении реквизитов, которые будут отражены в новой квитанции, и просит быть внимательными при оплате за электроэнергию.

- Обращаем Ваше внимание, что в связи с изменением номера лицевого счета изменился «Личный кабинет потребителя». Чтобы воспользоваться обновленным сервисом нужно пройти перерегистрацию, - сообщают в ПАО «ТНС энерго Кубань». - Для этого необходимо войти в раздел «Личный кабинет» lk.kuban.tns-e.ru и нажать поле «Регистрация». Система потребует ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа и Ваш электронный адрес.

После регистрации вы сможете самостоятельно ввести свой новый пароль к Личному кабинету. В случае, если система выдает сообщение «Данный потребитель уже зарегистрирован», стоит воспользоваться сервисом «Забыли пароль?», ввести адрес электронной почты, который был указан при регистрации по старому номеру лицевого счета. При этом вся история платежей сохраняется в полном объеме.