Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Отечественный автомобиль покачивался на волнах возле скалистого берега в Лазаревском районе

Плановые отключения электроэнергии 1 ноября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

1 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пятигорская №70а, ул.ЛысаяГора №27/9

1 ноября с 08.00 до 18:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Хобза переулокМагнитогорский, С/Т «Ветеран»

1 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Самшитовая (частично), ул.Мичурина, ул.Михайловская, ул.Совхозная

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52