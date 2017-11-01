Плановые отключения электроэнергии 1 ноября
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение
1 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Пятигорская №70а, ул.ЛысаяГора №27/9
1 ноября с 08.00 до 18:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Хобза переулокМагнитогорский, С/Т «Ветеран»
1 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Самшитовая (частично), ул.Мичурина, ул.Михайловская, ул.Совхозная
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
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