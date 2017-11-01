Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Все «прелести» погоды. На смену сильному дождю в Сочи пришли град и мокрый снег (ФОТО) Из-за обильных осадков горнолыжные курорты закрыли пешие маршруты и канатные дороги





















Непогода в Сочи бушует уже несколько дней. Вчера вечером на смену сильным дождям и шквалистому ветру на курорт пришли град и мокрый снег, ставшие причиной затрудненного движения на Мамайском перевале и автомобильных трассах Красной поляны.

Уже третий день не работаю канатные дороги горнолыжных курортов. Более того, в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты пешие маршруты, байк парк, памп трек, скилл парк и веревочный парк. В экскурсионном режиме 1 ноября можно подняться до отметки +2200 м над уровнем моря.

В ближайшее время синоптики обещают усиление ветра до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег.

- В горах Сочи 1 ноября пройдет слабый дождь и снег, температура воздуха на отметке +2200 м будет на уровне -8°C, - сообщает пресс-служба «Горки Город».