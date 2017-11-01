Микрокосмос у наших ног. Cirque du Soleil вернется в Сочи с шоу OVO

Билеты на представление начали продавать уже сегодня
Микрокосмос у наших ног. Cirque du Soleil вернется в Сочи с шоу OVO
Автор фото: пресс-служба Cirque du Soleil в России

Они удивительны и любопытны. Они бесконечно разнообразны и прекрасны. Они населяют мир, скрытый от наших глаз… Летом 2018 года  Cirque du Soleil приоткроет для зрителей Сочи дверь в миниатюрную вселенную насекомых. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

- Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением, - уверяет генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова.

Гастроли продлятся с 10 по 29 июля (площадкой проведения шоу станет дворец спорта «Большой»). C сегодняшнего дня все категории билетов на все выступления шоу в городе появились в продаже на официальном сайте Cirque du Soleil в России. 

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Теги: новости Сочи Cirque du Soleil шоу OVO
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