Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

2 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Ландышевая (частично), СТ «Заря-2», ООО «Аветта М плюс», СТ «Восход», СТ «Бриз», СНТ «Железнодорожник»

2 ноября с 06.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в районе с.Галицино С/Т «Черноморец», ресторан «Георгиевский зал»

2 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Амбровая №№1,1а,29а, СТ «Горный сад», мастерские

2 ноября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Барановка переулок Армянский, ул.Изобильная, Батумское шоссе, ул.Золотая, ул.Братьев Аракелян, в селе Варваровка ул.Липовая, переулок Тепличный, ул.Черничная

2 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.50 лет СССР (частично), ул.Красных Партизан (частично), ул.Ялтинская (частично); ул.Мичурина, ул.Михайловская, ул.Совхозная

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52