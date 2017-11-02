Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Житель Сочи подал миллионный иск к авиакомпании из-за того, что не выспался По словам мужчины, ситуация негативно отразилась на его душевном равновесии

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Житель Сочи Лев Левченко подал в суд на крупнейшего российского авиаперевозчика, потребовав миллионную компенсацию за то, что не высыпается при перелетах из-за шуршащей упаковки, в которой пассажирам раздают еду. Мужчина пояснил, что это создает у него «определенный дискомфорт» , особенно когда ему по работе приходится делать несколько перелетов в день.

- Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах», - говорится в исковом заявлении к компании «Аэрофлот», копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.

Более того, возмущается пассажир, даже после приема пищи некоторые пассажиры оставляют у себя часть еды и «продолжают шуршат».

Из-за недосыпа истец попал на деловые встречи «в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа», что негативно отразилось на его деловой репутации. Для того, чтобы избежать чрезмерного шуршания оберток истец предлагает заменить целлофан, в котором подается пища, на картон.

Всего свой моральный ущерб мужчина оценил в 999 999 руб. и 99 копеек. В «Аэрофлоте» пока ситуацию не комментируют, уверяя что не видели иска.