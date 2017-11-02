Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Сочинцы запечатлели в небе шар лимонного цвета (ФОТО) За несколько секунд объект переместился на довольно большое расстояние











Удивительные вещи порой создает природа. Свидетельницей такого необычного явления стала жительница Сочи. При съемке заката 31 октября ей удалось запечатлеть на снимках шар лимонного цвета, спрятавшийся в облаках.

- Сделано несколько кадров в течение нескольких секунд, объект переместился на довольно большое расстояние, - уточнила автор фотографий, сделанных в Адлере.

Точно такое же явление зафиксировала еще одна горожанка, но несколькими днями ранее. На этот раз шар лимонного цвета был зафиксирован камерой в центре Сочи.

- В эти дни Луна восходит где-то в районе 16 часов, то есть в районе заката солнца - получается, это она на этой высоте и должна быть. Может быть, это так подсветился лунный объект. Очень может быть, что как раз облачность, заход солнца - такая подсветка была. Других разумных объяснений нет, - прокомментировал данное явление начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко «Вестям Сочи».