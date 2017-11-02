Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Ночь искусств в Сочи. Ночные квесты, кинопоказы и экскурсий по музеям Для посещения в вечернее время также будут открыты девять библиотек в разных районах города

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинцев ждет очередная незабываемая «Ночь искусств». В День народного единства, 4 ноября, у жителей и гостей курорта будет возможность побывать на увлекательных экскурсиях по музеям, посетить разнообразные выставки и музыкальные концерты, принять участие в ночных квестах.

В рамках V Всероссийской культурно-образовательной акции вечером 4 ноября в библиотеках города начнутся кинопоказы. Некоторые экспозиции Центральной городской библиотеки будут посвящены 100-летию Великой Октябрьской революции.

- Кроме того, посетителям будет показан фильм о событиях того времени. Всем желающим будет проведен мастер-класс по скапбукингу - изготовлению открыток из подручных материалов. А вот в Адлерской районной библиотеке по ул. Ленина будут обучать плетению циновки. Там же гости смогут поучаствовать в квесте «Наша гордость и слава», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Для посещения в вечернее время 4 и 5 ноября будут открыты девять библиотек в разных районах города, в частности филиалы в Сергей Поле, Солохауле, Дагомысе, Лоо, Головинке и центральные районные библиотеки города. Кроме того, в рамках этой акции распахнут свои двери в вечернее время и музеи города.