Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Плановые отключения электроэнергии в Сочи 03 ноября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

3 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Заречная, ул.Мостовая, ул.Междуреченская; переулок Западный, ул.Кузнечная, ул.Тульская, ул.Псебайская, ул.Николаевская. п.Николаевка

3 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Калужская NN1 - 50, СТ «Железнодорожник», ул.73-й километр №№5,7,1,8б,7/4, ул.Ландышевая №№51, 46, 49 СТ «Заря-2», СО «Бриз», СТ «Железнодорожник 73-й км»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52