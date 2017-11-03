Центральный район Сочи остался без холодной воды из-за аварии на водопроводе
Из-за аварии на водопроводе по ул. Загородная часть жителей Мамайки проведет день без холодной воды.
С10.00 отключено водоснабжение у абонентов на улицах Фадеева, Загородная, Волжская (частично), Плеханова (частично), Анапская (частично). В работах задействованы 5 человек и 2 единицы специальной техники.
Ориентировочное время завершения работ – 22.00 3 ноября 2017 года.
По необходимости будет организован подвоз воды, сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал».
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