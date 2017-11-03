Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Московские врачи различных специальностей проведут в Сочи бесплатное обследование детей Это новый благотворительный проект одной из столичных больниц

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Сочинские ребятишки в эти выходные получат отличную возможность пройти бесплатное обследование у московских врачей различных специальностей, в числе которых нефролог, хирург, оториноларинголог, невролог, педиатр, травматолог, гастроэнтеролог и офтальмолог. В случае обнаружения болезни сотрудники одной из столичных больниц не только поставят диагноз, но и дадут свои рекомендации.

- Акция состоится на курорте в рамках XVII Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик». Это новый благотворительный проект одной из больниц Москвы. Пробный запуск подобной практики был осуществлен 1 июня на II Московском фестивале здоровья и безопасности детей в столице и получил самые восторженные отклики, как от мам, так и от маленьких пациентов, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи акция состоится 4 и 5 ноября на базе Многопрофильного медицинского центра «Теремок здоровья» (Сочи, ул. Коммунальная, д.55). Предварительная запись на прием ведется по телефонам 8-862-23-651-23, 8-862-23-650-23. По информации центра, уже более 200 человек заявили о желании принять участие в акции.