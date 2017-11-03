Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

От крестного хода до митинга. Сочи отмечает День народного единства У большинства горожан сегодня сокращенный рабочий день

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В первую неделю ноября россиян ждут не два традиционных выходных, а мини-отпуск продолжительностью в трое суток. Укороченной рабочей неделей граждане обязаны Дню народного единства. В этом году дата праздника выпала на субботу, поэтому празднование перенесли на понедельник, 6 ноября. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сократилось на один час.

В субботу, 4 ноября, жители и гости города отметят День народного единства 2017 в Сочи. Во всех районах курорта пройдут праздничные мероприятия.

Во всех православных храмах курорта в 8.00 пройдут праздничные богослужения в честь одной из самых почитаемых икон в России - иконы Казанской Божией матери.

В 10.30 от Мемориального комплекса «Завокзальный» стартует авто-мотопробег по памятным местам воинской славы. А уже в полдень на площади Южного мола сочинского морского порта в рамках фестиваля «Хороводы России» жители и гости города Сочи смогут принять участие в акции «Хоровод Единства».

- В 13.00 часов там же на площади Южного мола состоится праздничный митинг и концерт, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Олимпийской столицы.