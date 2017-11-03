Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 4 и 5 ноября Горожан порадует длинный уикенд, День народного единства, «Ночь искусств» и зимняя серия регат











Предстоящие продолжительные выходные начнутся народными гуляниями. Так, День народного единства 4 ноября отметят во всех районах курорта. На разных площадках сочинцы и гости Олимпийской столицы смогут принять участие в крестном ходе, сразиться на мечах, а также посетить разнообразные выставки и музыкальные концерты.

В этот же день горожан ждет незабываемая «Ночь искусств».

А уже сегодня свои двери открывает Международный детский фестиваль искусств «Кинотавтрик», который продлится в Сочи до 9 ноября. В нем примут участие юные дарования и детские творческие коллективы, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, школ-интернатов в возрасте от 6 до 17 лет из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На сцене Зимнего театра и киноконцертного зала гостиницы «Жемчужина» дети будут состязаться в конкурсах по вокалу, хореографии и театральному искусству.

Битва рыцарей, «Сочинский марафон» и зимняя серия регат

В День народного единства, 4 ноября, Красная поляна превратиться в настоящее средневековое ристалище. На курорте «Газпром» состоится масштабная и зрелищная реконструкция рыцарских поединков. Участники турнира наденут на себя латы и кольчуги, возьмут в руки мечи и другие атрибуты средневековых рыцарских боев. Все желающие смогут получить бесплатные мастер-классы по древнерусскому искусству боя.

Однако главным событием праздника организаторы считают краевой танцевальный баттл «Break the skies». Он пойдет в концертном зале развлекательного центра «Галактика». Здесь можно будет посмотреть баттл по современным уличным танцам: break dance в категориях любители и профессионалы, All stylez battle.

В порту «Имеретинский» 4 ноября стартует Ежегодная зимняя серия регат Sochi Winter Cup 2017 года. В первом этапе гонок примут участие экипажи 10 парусных яхт GP 26. В целом, зимняя серия регат, которая состоит из шести этапов, продлится до апреля 2018 года. Лучший экипаж по результатам пяти первых этапов серии в конце соревновательного сезона получит главную награду – переходящий кубок Sochi Winter Cup.

Свыше четырех тысяч человек пробегут по улицам Сочи в эти выходные. 5 ноября на курорте состоятся открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Сочинский марафон». Участники пробегутся по ключевым местам города: Морской Порт, Зимний театр, Курортный проспект, Дендрарий, парк «Ривьера». В связи с этим с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам.

Кроме этого, с 2 по 7 ноября в ледовом дворце «Айсберг» проходит турнир по хоккею среди детских команд «Кубок содружества 2017». Юные хоккеисты в возрасте до 10 лет каждый день выходят на спортивную арену и «сражаются» за Кубок Содружества. Начало в 08:00. На торжественной церемонии награждения будут вручены специальный приз Главы города Сочи и специальный приз Хоккейного клуба «СОЧИ», а также многие другие призы для особо отличившихся молодых дарований.

А вот на базе «Адлер-Арены» можно будет посмотреть открытые соревнования по теннису на Кубок губернатора. С 3 по 12 ноября сборные команды муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории 9 - 10 лет и взрослые сразятся в одиночном и смешанном парном разрядах.