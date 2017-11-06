Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи «КамАЗ» протаранил Land Cruiser (ФОТО) После столкновения внедорожник врезался в ограждение







В Сочи произошла очередная крупная авария. В районе Адлера 4 ноября, около 15:00 бетономешалка взрезалась во внедорожник Toyota Land Cruiser. От сильного удара дорогой внедорожник развернуло и выбросило на бетонные ограждения трассы. ДТП с участием «КамАЗа» и японской иномарки произошло недалеко от места проведения дорожных ремонтных работ.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Напомним, в тот же день на одном из поворотов в районе Псоу иномарка вылетела с дорожного полотна и, пролетев несколько метров, перевернулась возле бетонного забора.