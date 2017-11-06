Новый регулярный рейс из Олимпийской столицы откроют в весенне-летнем сезоне 2018 года

Семьи погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 под Сочи готовят иски в суд Они считают, что на борту воздушного судна произошел взрыв

Автор фото: http://theins.ru

Родные и близкие погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года готовят документы в столичный суд.

- Сегодня ко мне обратились родные и близкие погибших в сочинской авиакатастрофе 25 декабря, где погибли 92 человека. На данный момент с ними подписаны соглашения и идет сбор документов, а также подготовка правовой позиции для обращения в суд, - цитирует известного адвоката Игоря Трунова ТАСС.

По словам защитника, у них также есть вопросы к качеству расследования. «Мы считаем, что на борту произошел взрыв», - пояснил Трунов. Однако он не уточнил, кто выступит ответчиком по иску.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года, он упал в акватории Черного моря близ побережья Сочи. Всего на борту находились 92 человека - военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию. Расследование Минобороны показало, что причиной трагедии могли стать ошибочные действия командира воздушного судна.