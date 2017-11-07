Фотографии с последствиями непогоды горожане выкладывают в соцсети

Новый регулярный рейс из Олимпийской столицы откроют в весенне-летнем сезоне 2018 года

Плановые отключения электроэнергии 7 ноября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://www.n71.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

7 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Черешня ул.Гомельская, ул.Комарова

7 ноября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Мичурина (частично), ул.Михайловская (частично), ул.Совхозная (частично); ул.Дорога на Большой Ахун

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52