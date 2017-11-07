Жителя Сочи осудили за сообщение о бомбе в припаркованном «Камазе»

В настоящее время решение суда вступило в законную силу
Жителя Сочи осудили за сообщение о бомбе в припаркованном «Камазе»
Автор фото: https://newstracker.ru

Анонимный звонок в дежурную часть отдела полиции Адлерского района Сочи поступил летом этого года. Мужчина сообщил, что возле одной из организаций города припаркован автомобиль «Камаз», начиненный взрывчатым веществом.

- Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. После того как место происшествия было оцеплено, кинологи произвели осмотр транспортного средства, в ходе которого опасных предметов обнаружено не было, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вскоре удалось установить личность и местонахождение телефонного террориста. При содействии сотрудников ФСБ он был задержан. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Судом сочинец был признан виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: новости Сочи анонимный звонок сообщение о бомбе
Комментарии
  • 0