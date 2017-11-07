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В Сочи запретят строить многоэтажные дома на прибрежной территории По мнению Вениамина Кондратьева, курорты нужно благоустраивать комплексно

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предостерег глав курортных городов от бездумной застройки прибрежной полосы, так как это неизбежно приводит к потере туристов.

- Прибрежные участки - на вес золота. Важно не продать их дороже, а использовать максимально эффективно. Прекратите бездумно застраивать их многоэтажными домами, - заявил глава региона на церемонии финала регионального конкурса «Курортный Олимп 2017».

По его мнению, курортные территории нужно строить и благоустраивать комплексно, особое значение в данном вопросе имеет позиция глав муниципалитетов.

- Нельзя ставить интересы своего бизнеса, отдельно взятого отеля или санатория, выше стратегических интересов всей отрасли. Стоит один раз потерять туриста, и он просто больше не вернется. Выход один - развивать курорты кластерно. Создавайте курортную круглогодичную инфраструктуру. Открывайте новые точки притяжения туристов», - посоветовал Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, за последние два года турпоток вырос на 30 процентов. В этом году ожидается порядка 16 миллионов отдыхающих.